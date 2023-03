Le chef de l’Etat prend connaissance de la maquette du projet de Centre international des arts de la calligraphie

Le président de la République, Kaïs Saïed a pris connaissance, ce mercredi 22 mars, de la maquette du projet du « Centre international des arts de la calligraphie » qui sera bâti à côté de la Cité de la culture, Chedly Klibi.

Ce projet a été au centre de la rencontre du chef de l’Etat avec la ministre des Affaires culturelles, Hayet Ketat Guermazi qui a été reçue au palais de Carthage.

La ministre a présenté un projet qui sera réalisé sur une superficie de près de 2 hectares. Des résidences artistiques seront offertes aux artistes du monde entier intéressés par la calligraphie arabe, a-t-elle encore dit.

Le président a souligné l’importance de ce Centre international des arts de la calligraphie dont l’architecture du bâtiment sera inspirée de la forme du mot arabe « Ikraa » (Lis).

Il a fait savoir que ce projet va « contribuer à la préservation de la calligraphie et du patrimoine arabes et renforcer l’ouverture de la culture arabe sur le monde ». Les différentes composantes du Centre dont « les expositions, les ateliers et les bibliothèques et le musée aideront à la promotion du tourisme culturel, a-t-il encore dit.

Le président a également souligné l’importance du département des Affaires culturelles comme étant l' » un des secteurs de souveraineté compte tenu de son rôle dans la préservation de la société contre toute forme d’obscurantisme ».

Il a déclaré qu’ « il n’y aura pas d’avenir sans une culture nationale qui aiderait à affiner les goûts, promouvoir la pensée et prévenir contre toutes les formes d’extrémisme ».

La rencontre du président Saïed avec la ministre des Affaires culturelles a été l’occasion d’évoquer la richesse de la scène culturelle nationale, avec ses créateurs et artistes dans des secteurs comme la littérature, le théâtre et la poésie. A cet égard, il y a eu un rappel de la contribution du groupe Taht Essour, créé dans les années 30, qui constitue un bel exemple de cette richesse.

« La liberté est la pierre angulaire de la création, a estimé le président, disant que que la prestigieuse culture tunisienne habiliterait le Centre international des arts de la calligraphie à faire du pays une destination privilégiée. »

Rappelons que le président Saied, avait ordonné, la réalisation de ce projet, au cours d’une précédente rencontre avec Mme Ketat, au début du mois (le 1er mars).

Ce Centre dédié à la calligraphie dans les différentes langues sera unique en son genre dans le monde arabe, lit-on dans un précédent communiqué de la présidence de la République. « Plusieurs parties ont exprimé leur disposition à participer à la réalisation de ce projet pilote », a indiqué la même source.

La présidence de la république a présenté un projet de Centre des arts de la calligraphie qui « devra contribuer à la promotion de la recherche, la réalisation d’études, la collecte des données et la documentation dans le secteur de la calligraphie arabe ainsi que des autres arts calligraphiques. »

Ce nouveau projet va accueillir des expositions et des forums importants dans ses divers espaces. Il sera composé d’une salle de conférences, d’un espace pour la formation et les ateliers, en plus d’un musée dédié à la calligraphie arabe et aux autres arts calligraphiques.

- Publicité-