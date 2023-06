Le chef de l’Etat préside la cérémonie du 67e anniversaire de la création de l’Armée nationale

Le président de la République Kaïs Saïed, chef suprême des Forces armées, a présidé, samedi, au Palais de Carthage, la cérémonie de célébration du 67ème anniversaire de la création de l’Armée nationale.

A cette occasion, le chef de l’Etat a salué le drapeau au son de l’hymne national et passé en revue un détachement des trois armées.

Il a, par la suite, remis leurs galons à des officiers et sous-officiers promus à des grades supérieurs et décoré d’autres des insignes militaires, en reconnaissance à leurs efforts.

« Chaque tunisien doit saluer, avec fierté, les forces armées nationales, qui ont protégé et protègent la Tunisie et les Tunisiens avec une volonté en fer infaillible », a lancé le président Saïed au cours de la cérémonie.

A cette occasion, Saïed a rendu un hommage posthume aux martyrs de l’institution militaire, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a salué les efforts consentis par les différentes formations militaires pour garantir le bon fonctionnement des services publics.

Il a, dans ce contexte, évoqué les efforts déployés pour mener à bien les concours nationaux et les échéances électorales.

Le président de la République a, en outre, souligné l’importance du rôle de l’armée nationale dans les missions de maintien de paix partout dans le monde.

La cérémonie s’est déroulé en présence du ministre de la Défense nationale Imed Memmich et des membres du Conseil supérieur des armées

