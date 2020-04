Le chef de l’Etat préside une cérémonie restreinte de recueillement au carré de la famille Bourguiba

Le Président Kais Saied s’est rendu, lundi soir, à Monastir, où il a présidé une cérémonie restreinte de recueillement, au carré de la famille Bourguiba, en commémoration du 20ème anniversaire du décès du Leader Habib Bourguiba.

Au cours de cette cérémonie, le chef de l’Etat a déposé une gerbe de fleurs au pied du mausolée du leader disparu et récité la Fatiha à sa mémoire.

Dans une déclaration aux médias, le président Kais Saied a affirmé qu’il s’était déterminé à se rendre à Monastir pour réciter la Fatiha à la mémoire du leader disparu qui incarne, a-t-il dit, une partie de l’histoire de Tunisie.

” Le leader Habib Bourguiba a mené une révolution dans la société tunisienne “, a-t-il lancé, citant les domaines de l’enseignement, la santé et le code du statut personnel.

Le chef de l’Etat a invité les dirigeants à tirer les leçons de l’histoire et à penser à l’avenir avec gratitude, en allusion au régime de l’ancien président Ben Ali qui a-t-il dit, n’a pas réservé une bonne couverture médiatique aux obsèques du leader Habib Bourguiba.

Par ailleurs, le président kais Saied a visité le musée du leader disparu sis au carré de la famille Bourguiba. Le musée comporte un ensemble de photos qui retracent les étapes de l’édification de la Tunisie. Il s’est par la suite entretenu avec des citoyens et des représentants de la société civile.

La cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur et de maire de Monastir.