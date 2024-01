Le Chef de l’Etat quitte Tunis à destination de l’Italie pour participer au sommet Italie-Afrique

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed a quitté, dimanche, la Tunisie à destination de l’Italie pour participer au sommet Italie-Afrique dont les travaux se déroulent les 28 et 29 janvier 2024 à Rome.

Le président de la République a été salué à son départ par le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, le premier délégué chargé de la gestion des affaires du gouvernorat de Tunis, le secrétaire général chargé de la gestion de la municipalité de Tunis et des membres du cabinet présidentiel.

Il convient de noter que la capitale italienne, Rome, accueille le sommet Italie-Afrique, dans le but de lancer une nouvelle phase de coopération, notamment dans le secteur énergétique.

Le sommet devrait aborder certaines questions qui touchent également le continent africain et l’Europe, telles que le changement climatique, la sécurité alimentaire, la migration et la transition énergétique.

