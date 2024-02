Le chef de l’Etat reçoit la présidente de la BERD

Le président de la République, Kais Saied a reçu, lundi, au palais de Carthage, la présidente de la Banque Européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso en visite en Tunisie du 19 au 20 février courant.

Lors de cette rencontre, Saied a mis l’accent sur l’importance de renforcer le dialogue entre la Tunisie et la BERD en vue de financer des projets prometteurs en Tunisie, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, des nouvelles Technologies, de la santé, de l’infrastructure et du dessalement de l’eau, et ce, « dans le cadre d’une vision globale qui répond aux aspirations du peuple tunisien souverain », indique un communiqué publié par la présidence de la République sur facebook.

Saied, dont les propos sont rapportés dans le communiqué, a, par ailleurs, souligné l’attachement de l’Etat à fournir les garanties juridiques et législatives nécessaires ainsi qu’à offrir un climat propice, afin d’attirer les investissements privés et inciter les partenaires de la Tunisie à financer davantage des projets diversifiés à même de booster la croissance et favoriser le développement.

Insistant sur le soutien de l’Etat à l’initiative privée et au domaine des affaires, le président a affirmé que « l’Etat accorde autant d’importance au soutien des services et des établissements publics, compte tenu de leur rôle central dans l’économie nationale et dans la protection des droits humains de base (santé, transport…).

A l’issue de l’entretien, la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso a déclaré que sa rencontre avec le chef de l’Etat a porté sur les grandes priorités affirmant qu’elle aura également, dans les jours qui viennent, des réunions avec des membres du gouvernement, durant lesquelles sur le financement des entreprises et de projets très concrets pour le pays.

Depuis le lancement de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD a investi plus de 2,1 milliards d’euros au titre de 69 projets dans le pays et a apporté son soutien à plus de 1 200 PME par le biais d’une assistance technique financée par l’Union européenne.