Le chef de l’Etat reçoit le bâtonnier des avocats et des responsables de la LTDH

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, jeudi après-midi, au palais de Carthage, le bâtonnier de l’Ordre national des avocats, Brahim Bouderbala, le secrétaire général de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, Bachir Laabidi, et le vice-président de la Ligue, Bassam Trifi.

A cette occasion, le chef de l’Etat a réaffirmé son plein engagement à continuer sur la même avancée, à ne pas porter atteinte aux droits de l’homme et au respect des libertés, y compris la liberté d’expression et de manifestation, et à ne tolérer aucune violation de la loi.

« Il n’est pas question d’un retour en arrière », a assuré le président Saied, cité dans un communiqué de la présidence.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a assuré que la loi sera appliquée à tout corrompu et à toute personne qui tente d’exploiter la situation des jeunes qui réclament emploi, liberté et dignité.

D’après le même communiqué, le Syndicat national des journalistes tunisiens n’était pas en mesure d’assister à cette réunion, en raison des engagements syndicaux dans les régions de l’intérieur.