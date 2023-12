Le chef de l’Etat reçoit le ministre de la Défense

Le Président de la République Kais Saied, a reçu, jeudi, au Palais de Carthage, le ministre de la Défense nationale, Imed Memmiche.

Au cours de cette rencontre, le Chef de l’Etat a réitéré la fierté du peuple tunisien à l’égard des forces armées dans la défense de la patrie, saluant leur don illimité dans plusieurs domaines tels que la santé, le transport, la sécurisation des élections et des examens… et autres domaines, indisue un communiqué de la Présidence.

Le Président de la République a également souligné la nécessité de développer davantage les capacités de nos forces armées et de leur offrir les meilleures conditions pour qu’elles continuent à exercer leur rôle national dans la défense de l’intégrité territoriale de la Tunisie et de son peuple.

