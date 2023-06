Le chef de l’Etat reçoit le ministre de l’Intérieur et deux hauts responsables sécuritaires

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, vendredi, au Palais de Carthage, le ministre de l’Intérieur Kamel Feki, le Directeur général de la sûreté nationale Mourad Saidane et le Directeur général commandant de la Garde nationale, Hassine Gharbi.

La situation générale dans le pays a été au centre de l’entrevue, indique la Présidence de la République.

A ce titre, le chef de l’Etat a souligné la nécessité de « relever tous les défis pour protéger la Patrie et l’Etat ».

Il a, en outre, insisté sur l’impératif de « préserver la paix civile » et de « barrer la route à ceux qui tentent d’y porter atteinte par la spéculation ou par les crises provoquées ».

Par ailleurs, le président Saïed a fait noter que faire appliquer la loi ne signifie nullement qu’il y a restriction des libertés ; celles-ci sont garanties par la Constitution et par les textes de loi.

Il a, dans ce contexte, précisé que la provocation des crises, la spéculation, les atteintes à l’intégrité morale et à la réputation et le chaos ne peuvent en aucun cas procéder des libertés, « ce sont des pratiques incriminées par la loi ».

La lutte contre les stupéfiants, la migration irrégulière et les préparatifs engagés pour la sécurisation des examens nationaux ont été à l’ordre du jour de cette rencontre, selon la même source.

