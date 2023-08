Le chef de l’Etat reçoit le président du groupe parlementaire du Parti populaire européen au Parlement européen

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mardi, au Palais de Carthage, le président du groupe parlementaire du Parti populaire européen au Parlement européen, Manfred Weber.

La rencontre a porté sur le partenariat stratégique et la coopération étroite entre la Tunisie et l’Union européenne dans divers domaines, ainsi que sur l’importance de renforcer les opportunités d’investissement en Tunisie.

Cité dans un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité d’adopter une approche commune pour traiter la question de la migration irrégulière. « Une approche fondée sur l’élimination des causes profondes de la migration irrégulière plutôt que sur le traitement des conséquences ».

Le président Saïed a également souligné l’impératif de « lutter contre les réseaux criminels impliqués dans la traite des êtres humains dans le Nord et le Sud de la Méditerranée », selon la même source.

L’entretien s’est déroulé en présence notamment du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar.

- Publicité-