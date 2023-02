Le chef de l’Etat se rend au siège du ministère de l’Intérieur

Le président de la République, Kais Saïed, a effectué une visite mardi soir au siège du ministère de l’Intérieur, où il a rencontré des responsables sécuritaires.

Après avoir salué les efforts déployés par les différents services du ministère de l’Intérieur, le chef de l’Etat a affirmé que le devoir sacré commande aujourd’hui de protéger l’Etat et la patrie de ceux qui ne rêvent que du pouvoir et de l’argent et qui n’hésitent pas à tomber dans les bras de toute partie étrangère.

Et le président Kais Saied de souligner : « beaucoup ont tenté de détruire l’Etat et tentent aujourd’hui par tous les moyens d’envenimer les conditions sociales pour atteindre leurs objectifs en privant le peuple de ses moyens de subsistance et des besoins de sa vie quotidienne ».

Lors de cette rencontre, le président de la République a souligné la nécessité de respecter la loi et le rôle de la justice rappelant que tout le monde est égal devant la justice.

» Le peuple tunisien a le droit d’exiger des comptes et il n’ y a aucune eexcusede ne pas répondre à cette demande populaire légitime « , a-t-il dit.

