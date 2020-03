Le chef de l’Etat visite la Synagogue de la Ghriba à Djerba

Le président de la République, Kais Saied a visité, mercredi, la Synagogue de la Ghriba, à Djerba, en compagnie des ministres de la Défense, du Transport et de la logistique, de l’ancien ministre du Tourisme, René Trabelsi, ainsi que des responsables régionaux.

“Cette visite a été l’occasion d’évoquer la profondeur historique, civilisationnelle et culturelle de la Tunisie et la coexistence pacifique et spontanée entre ses citoyens de religions différentes”, souligne un communiqué de la présidence de la République.

Se rendant au quartier juif (Hara) à Djerba, le chef de l’Etat s’est entretenu avec des représentants de la communauté juive ainsi qu’avec quelques habitants du quartier.

“Les juifs tunisiens sont égaux avec le reste des Tunisiens au regard de la loi, notamment dans les droits et les devoirs”, a affirmé Saied, soulignant qu’il “n’est pas question de parler d’une communauté juive mais, fondamentalement, de citoyens”.

Le chef de l’Etat a, dans ce contexte, rappelé le parcours militant de plusieurs juifs tunisiens contre l’occupation française. Ils avaient participé à l’édification de la patrie après l’indépendance et certains d’entre eux avaient assumé des responsabilités importantes de l’Etat, a-t-il rappelé.

“Il faut faire la différence entre la religion juive, en tant que religion céleste, et le mouvement sioniste qui a privé le peuple palestinien de ses terres”, a insisté Kais Saied.

Le président Kais Saied était en déplacement ce mercredi à Djerba pour inaugurer le Salon international de l’aéronautique et de la défense. Il a également visité Souk Midoun, où il a eu des échanges avec des citoyens et des commerçants et pris connaissance de leurs préoccupations.