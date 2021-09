Le chef d’état-major américain nie avoir douté de l’état mental de Donald Trump

Le chef d’état-major américain, le général Mark Milley, a démenti, mardi 28 septembre, devant les élus du Congrès des Etats-Unis, avoir douté de l’état mental de l’ancien président Donald Trump à la fin de son mandat, assurant que ses appels à son homologue chinois visaient à réduire les tensions avec Pékin, en accord avec l’administration.

« Je suis certain que le président Trump n’avait pas l’intention d’attaquer les Chinois et c’était ma responsabilité directe, au nom du ministre, de faire connaître les ordres et les intentions du président », a-t-il assuré. « Ma mission à ce moment-là était la désescalade », a précisé le chef d’état-major.