Le chef du gouvernement appelle à des mesures pour garantir un approvisionnement régulier en pain

Le Chef du gouvernement Ahmed Hachani a appelé, mardi, à accélérer la mise en place de mesures pour garantir un approvisionnement normal et régulier en pain et à surmonter les difficultés enregistrées dans la filière.

Il a souligné, lors d’une rencontre, au Palais du gouvernement à la Kasbah, avec la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb Guezzah, la nécessité d’accorder à cette question l’importance qu’elle mérite au niveau du département du Commerce et d’intensifier la coordination entre les différents acteurs dans ce domaine afin d’examiner les propositions et les scénarios possibles pour le développement du secteur, indique la Présidence du gouvernement, dans un communiqué rendu public mardi.

