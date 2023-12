Hachani crée une commission intersectorielle pour une nouvelle loi sur les associations

Une séance de travail ministérielle s’est tenue lundi au Palais du Gouvernement à la Kasbah pour examiner les questions liées aux associations et à leur financement, sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani et en présence de la ministre des Finances, Sihem Nemsia Boughdiri et d’un représentant du ministère de la Justice.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, lors de cette réunion, il a été décidé de créer une commission intersectorielle qui sera chargée d’élaborer un nouveau projet de loi spécifique aux associations, avec la possibilité d’amender d’autres lois relatives au financement des associations et au blanchiment d’argent.

A cette occasion, le chef du gouvernement a souligné que la nouvelle loi sur les associations devra renforcer le rôle de la société civile et ce, dans le respect des principes, des droits et des garanties énoncés dans la constitution et dans le cadre de l’Etat de droit.