El Abbassi chez Hachani pour discuter de la contribution de la BCT aux politiques de l’Etat

L’examen de la situation financière et économique du pays ainsi que la contribution de la Banque centrale de Tunisie (BCT), en tant qu’ institution publique, à la concrétisation des politiques publiques de l’Etat, dans le cadre des consultations entre le gouvernement et la BCT dans le domaine de la politique économique de l’Etat, ont été au centre de la rencontre tenue samedi, entre le Chef du gouvernement Ahmed Hachani et le gouverneur de la BCT, Marouane Abassi, au palais du gouvernement à la Kasbah .

Le chef du gouvernement a souligné l’importance de conjuguer les efforts de différentes parties pour surmonter les défis, notamment en matière de réalisation des équilibres financiers, a indiqué la Présidence du gouvernement dans un communiqué publié samedi à Tunis.

Il a également évoqué les moyens de travail à la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), proposant de hâter davantage l’examen des dossiers liés au blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

- Publicité-