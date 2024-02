Hachani en France à l’invitation d’Attal pour parler coopération

Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, entame aujourd’hui une visite officielle en France à l’invitation de son homologue français, Gabriel Attal.

La promotion du partenariat bilatéral, notamment dans les domaines économique et financier, ainsi que le suivi des dossiers de coopération mixte et la discussion des prochaines échéances bilatérales, figurent à la tête des préoccupations des deux parties.

Lors de cette visite qui se poursuivra jusqu’au 1er mars prochain, le chef du gouvernement sera accompagné du ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, et de la ministre de l’économie et de la planification, Feryel Ouerghi Sebaï.

A noter que la France est le principal partenaire économique et commercial de la Tunisie, notamment en termes d’investissement, avec environ 1600 entreprises françaises installées en Tunisie et actives principalement dans les industries manufacturières. Elles emploient près de 163 mille personnes.