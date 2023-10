Hachani les 3 et 4 octobre à Alger avec des ministres et un Forum d’affaire

Une délégation ministérielle de haut niveau, conduite par le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, s’est envolée ce mardi à Alger pour participer aux travaux de la 22e session de la Haute commission mixte tuniso-algérienne.

Les travaux de la précédente session ont eu lieu en mars 2017 à Tunis.

Huit ministres prennent part à cette visite officielle de deux jours en Algérie. Il s’agit des ministres de l’Intérieur Kamel Feki, des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar, des Finances Sihem Nemsia, de l’Economie Samir Saïed, des Affaires sociales Malek Ezzahi, du Commerce et de la Promotion des exportations Kalthoum Ben Rejeb, des Transports Rabii Majidi et du Tourisme Moez Belhassine.

Au programme de cette visite, premier déplacement effectué par le chef du gouvernement à l’étranger depuis sa nomination en août dernier, la réunion de la Haute commission mixte, un Forum économique qui rassemblera des hommes d’affaires tunisiens et algériens.

Ahmed Hachani aura aussi une série d’entretiens bilatéraux dont un entretien avec son homologue algérien Aïmene Benabderrahmane.

Le 12 septembre dernier, le chef du gouvernement a rencontré l’ambassadeur d’Algérie à Tunis Azzouz Baâlal et mis l’accent sur la volonté de mettre en place un partenariat stratégique et solidaire au service des intérêts communs.

