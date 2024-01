Hachani et Nemsia au Forum économique de Davos pour trouver des solutions

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani participe du 16 au 18 janvier courant à Davos en Suisse aux travaux du Forum économique mondial » Davos 2024 » qui se tient, cette année, sous le thème » Rétablir la confiance « .

Au cours de son déplacement, il sera accompagné par la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia et le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mounir Ben Rejiba, selon un communiqué publié mardi, par la Présidence du Gouvernement.

Lors de ce forum, dont les travaux se poursuivront jusqu’au 19 janvier 2024, Hachani aura des entretiens bilatéraux avec plusieurs personnalités internationales dont des chefs d’Etat et de gouvernement, des chefs d’institutions et de structures financières internationales.

Une pléiade de chefs d’Etat, de hauts responsables et d’experts économiques sont attendus à ce forum dont l’objectif est de discuter des grands enjeux économiques et sociaux mondiaux. Ils ont pour objectif de trouver des solutions concrètes à divers problèmes comme la pauvreté, les inégalités, le changement climatiques ou encore les tensions géopolitiques.

