Le chef du gouvernement préside une réunion sur les préparatifs engagés à l’occasion du Nouvel An administratif

Les mesures de sécurité et les préparatifs engagés à l’occasion du Nouvel An administratif, ont été au centre d’une séance de travail mercredi à la Kasbah.

Elle a été présidée par le chef du gouvernement Ahmed Hachani en présence du ministre de l’Intérieur Kamal Feki.

A cette occasion, le ministre de l’Intérieur a passé en revue les préparatifs organisationnels et logistiques engagés, à l’occasion de la fin des vacances scolaires et universitaires.

« D’importants moyens humains et financiers ont été mobilisés à cet effet », a-t-il dit.

De son côté, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de protéger les citoyens et les hôtes de Tunisie, appelant à respecter les règles de sécurité au volant en cette période, selon un communiqué publié par la présidence du Gouvernement.

- Publicité-