Le Chef du gouvernement préside une séance de travail consacrée à l’examen du plan de relance économique

Le plan national de relance économique a été, lundi, au cœur d’une réunion ministérielle présidée par le Chef du gouvernement Elyes Fakhfakh.

Les discussions ont porté sur les retombées attendues de la crise du coronavirus sur les plans social et économique, d’après un communiqué de la Présidence du gouvernement.

Il a aussi été question des plans nécessaires pour assurer le retour à la normale de l’activité économique et des mécanismes de renforcement de la résilience de l’économie nationale.

Les participants à cette séance ont aussi examiné les possibilités de mobilisation des fonds nécessaires et les mesures à prendre à court et moyen termes pour relever les défis à venir.

Le Chef du gouvernement a, à cette occasion, affirmé la nécessité d’adopter une approche proactive pour mieux diagnostiquer les retombées économiques de la crise et de mettre en place une stratégie prospective pour la surmonter, conformément aux exigences des réformes et des grands projets nécessaires au redressement de l’économie nationale.