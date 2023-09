Le chef du gouvernement préside une séance de travail ministérielle consacrée à la rentrée scolaire

Une séance de travail ministérielle, tenue, vendredi au palais du gouvernement à La Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani a pris plusieurs mesures dont, notamment, l’augmentation, au titre de 2023, des salaires des diplômés d’une licence en sciences de l’éducation et des enseignants suppléants ainsi que la garantie d’une couverture sociale.

De même la même augmentation sera attribuée dans le cadre de contrats visant à pourvoir les postes vacants imprévus, outre le recrutement de 100 diplômés de l’école normale supérieure.

La réunion consacrée à la rentrée scolaire, universitaire et en formation 2023-2024 a recommandé la régularisation de la situation de 1018 enseignants de l’éducation sociale (éducation des adultes et apprentissage à vie) dans le cadre de l’effort de l’Etat pour éliminer l’analphabétisme.

Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part la ministre des finances, Sihem Boughdiri Nemsia, le ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi, le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, il a été, également, décidé d’augmenter, de 50 à 100 dinars, le montant de l’allocation de rentrée scolaire au profit d’environ 500 mille élèves issus de familles nécessiteuses et à revenu limité.

Il a, également, été convenu d’augmenter la subvention accordée dans le cadre du programme « Rawdhetna fi Houmetna » (Notre jardin d’enfants est dans notre quartier) qui profite à 25 mille enfants issus de familles nécessiteuses (de 50 à 70 dinars par mois).

L’accent a été mis sur la nécessité de continuer à venir en aide aux enfants du cycle préparatoire issus de familles à revenu limité qui bénéficient du programme « Amen social » à hauteur de 100 dinars, et en continuant d’allouer un montant de 120 dinars à environ 30 000 étudiants issus de familles bénéficiant du même programme.

La séance a souligné la nécessité de garantir la disponibilité du cahier subventionné en quantités suffisantes dans l’ensemble des régions de la République et de lutter contre la spéculation.

Dans le cadre du renforcement de l’infrastructure scolaire, notamment en milieu rural, la réunion a décidé la création de 10 nouveaux établissements éducatifs (primaire et collège) et la construction de 400 salles de classe destinées à l’année préparatoire, en plus de mise à disposition de 95 bus et 12 véhicules pour le transport des repas scolaires.

Il a été convenu de lancer un programme conjoint entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines sur la « transition énergétique » au profit de tous les établissements d’enseignement pour un coût estimé à 300 millions de dinars.

- Publicité-