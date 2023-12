Le chef du gouvernement reçoit la ministre indonésienne des Affaires étrangères

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani a reçu, jeudi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, la ministre indonésienne a souligné la nécessité de conclure un accord commercial bilatéral « préférentiel et avantageux » scellant les étroites relations de coopération entre les deux pays.

Mme Marsudi a, également, souligné la nécessité de renforcer davantage la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur et du secteur minier, et de relancer le rythme des échanges dans le secteur du phosphate.

Pour sa part, le chef du gouvernement a vivement salué les relations historiques et profondes entre les deux pays, datant des années 1950, appelant à les développer dans divers domaines de coopération, notamment à l’occasion de la tenue de la XIe session de la commission mixte tuniso-indonésienne courant l’année à venir.

Les deux parties ont, par ailleurs, affiché une convergence de vues sur la question palestinienne, à la lumière du génocide dont est victime le peuple palestinien, appelant à la nécessité de mettre fin à l’agression et d’imposer le respect du droit international humanitaire.

