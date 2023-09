Le chef du gouvernement reçoit l’ambassadeur d’Algérie à Tunis

L’organisation de la 22e session de la Haute commission mixte tuniso-algérienne a été au centre d’un entretien, mardi, au Palais de la Kasbah, entre le chef du gouvernement, Ahmed Hachani et l’ambassadeur d’Algérie à Tunis, Azzouz Baâlal.Le chef du gouvernement s’est, à cette occasion, félicité des relations historiques et privilégiées unissant les deux pays, basées sur des liens de fraternité et de bon voisinage et la volonté continue de mettre en place un partenariat stratégique et solidaire au service des intérêts communs, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Pour sa part, l’ambassadeur algérien a félicité Ahmed Hachani pour son nouveau poste à la tête du gouvernement, lui transmettant les salutations de son homologue algérien Aymen Ben Abderrahmen et sa volonté de le rencontrer dans les plus brefs délais.

La capitale algérienne abritera, au début de mois d’octobre prochain, la 22e session de la Haute commission mixte tuniso-algérienne.Les travaux de la précédente session ont eu lieu le 9 mars 2017 à Tunis.INES

