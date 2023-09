Hachani reçoit le rapport annuel du Citoyen superviseur

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani a appelé à l’importance de redoubler d’effort en vue d’améliorer la qualité des prestations administratives et de les rapprocher du citoyen.

Hachani qui a reçu, lundi, le 29e rapport annuel de l’équipe du « Citoyen superviseur », a souligné la nécessité d’assure le suivi des observations et recommandations contenues dans ce document afin d’encourager les bonnes initiatives et de les généraliser à tous les services publics tout remédiant aux lacunes enregistrées.

Il a insisté sur le bon accueil des citoyens ainsi que sur la qualité et la rapidité des services fournis, insistant sur la simplification des procédures et la réduction des documents demandés, en plus du développement des services administratifs à distance, lit-on dans un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le chef du gouvernement a appelé les départements ministériels à réunir les meilleurs conditions de travail aux agents afin de les encourager à accomplir au mieux leur mission.

