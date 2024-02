Le chef du gouvernement s’entretient à Addis-Abeba avec le ministre Algérien des affaires étrangèresl

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani s’est entretenu, samedi à Addis-Abeba, avec le ministre Algérien des affaires étrangères Ahmed Attaf .

L’entretien qui s’est déroulé dans le cadre de la participation du chef du gouvernement aux travaux de la 37e session de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA) (du 16 au 18 février), à la capitale éthiopienne Addis-Abeba, a permis d’évoqué la profondeur des relations de fraternité et de coopération exceptionnelle entre la Tunisie et l’Algérie, et de réitérer la volonté des dirigeants des deux pays de les hisser et les diversifier dans tous les domaines.

Les deux parties ont également loué les résultats de la 22ème session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne de coopération, réitérant la nécessité d’assurer le suivi des ses résultats et de développer davantage les échanges commerciaux.

Il s’agit, également, d’intensifier les efforts pour développer les régions frontalières et ouvrir de nouveaux horizons de coopération entre les deux pays frères.

Ils ont évoqué, à cette occasion, l’évolution de la situation régionale et internationale, notamment, l’évolution du dossier palestinien et de la situation des bandes de Gaza et de Rafah.

Les deux parties se sont engagées à poursuivre leur travail commun pour identifier une solution permanente au dossier palestinien et restaurer les droits volés de son peuple. L’entretien s’est tenu en présence du chef de la diplomatie tunisienne Nabil Ammar.