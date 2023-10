Le chef du gouvernement s’entretient avec la directrice du bureau de l’OIT pour les pays du Maghreb

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani s’est entretenu, vendredi avec la directrice du bureau de l’Organisation internationale du travail pour les pays du Maghreb, Rania Bekhazi au sujet des programmes de coopération entre la Tunisie et l’Organisation, tels que le Fonds pour la jeunesse et l’emploi et la Stratégie nationale pour l’emploi.

Les deux parties ont passé en revue l’Initiative Pilote pour un développement Local Intégré (IPDLI), la promotion du dialogue social en Tunisie et l’engagement du gouvernement d’en assurer la continuité avec les partenaires sociaux.

