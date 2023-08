Le chef du gouvernement s’entretient avec la ministre de la famille

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, s’est entretenu mercredi au palais du gouvernement à la Kasbah, avec la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa.

Le chef du gouvernement a pris connaissance des différents programmes du ministère et de la stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes. Il a été aussi informé des différentes mesures prises dans les domaines de l’autonomisation économique, du dépôt familial et des jardins d’enfants afin de garantir l’égalité des chances et consacrer le rôle social de l’Etat, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

