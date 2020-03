Le chef du gouvernement s’entretient avec le secrétaire général de l’UGTT et les présidents de l’UTICA et de l’UTAP

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh s’est entretenu, lundi au palais du gouvernement à La Kasbah avec le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Nourredine Taboubi, le président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul et le président de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la pêche (UTAP), Abdelmajid Zar.

Le chef du gouvernement a souligné, à cette occasion, l’importance d’intensifier les consultations avec les organisations nationales en cette phase délicate que traverse le pays pour faire face aux conséquences sanitaires, sociales et économiques du Coronavirus.

Il a, également, mis l’accent sur la nécessité de consacrer l’unité nationale et de donner la priorité à la préservation de la sécurité sanitaire des Tunisiens et à la réduction des répercussions de cette pandémie sur le pays.