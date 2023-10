Hachani avec les participants au Forum sur les personnes handicapées 2023-2032

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani s’est entretenu, dimanche au palais du gouvernement à la Kasbah, avec les ministres des affaires sociales, les représentants d’organisations onusiennes arabes et régionales et les présidents des délégations participant au Forum de haut niveau sur « la deuxième décennie arabe pour les personnes handicapées 2023-2032 qui se tient du 1er au 5 octobre 2023, sous le haut Patronage du président de la République.

Ce forum vient couronner les efforts des pays arabes sous l’égide de la ligue des Etats arabes (initiative du secrétaire général) pour soutenir les politiques, programmes et mécanismes mis en œuvre au profit des personnes porteuses de handicap.

Cette manifestation constitue en outre un cadre de référence pour les pays arabes en matière de protection et de mise à niveau de cette catégorie ainsi que de leur intégration dans la vie économique et sociales.

La deuxième décennie arabe comprend dix-sept axes portant, notamment, sur la législation, les politiques, les services sociaux, de santé et d’éducation, la garantie d’une vie autonome, outre la participation à la vie politique, aux activités culturelles et sportives.

