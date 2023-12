Le chef du Hamas en Egypte pour des discussions sur une nouvelle trêve avec Israël

Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, est arrivé mercredi en Egypte pour des discussions sur une trêve dans la guerre avec Israël, les deux camps semblant multiplier les signaux en faveur d’une nouvelle pause humanitaire qui permettrait notamment la libération d’otages retenus à Gaza.

Négociée par l’Egypte, le Qatar et les Etats-Unis, une précédente pause d’une semaine avait permis fin novembre la libération de 105 otages et 240 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes ainsi que l’entrée d’aides humanitaires au territoire palestinien soumis à un siège total depuis le 9 octobre.

A la tête d’une délégation « de haut niveau », Haniyeh doit avoir notamment avec le chef du renseignement égyptien, Abbas Kamel, des discussions « sur l’arrêt de l’agression et de la guerre, pour préparer un accord de libération de prisonniers, la fin du siège imposé à la bande de Gaza », avait indiqué mardi à l’AFP une source au sein du Hamas.

« Les discussions au Caire porteront sur de nombreuses propositions dont celle d’une trêve d’une semaine en échange de la libération par le Hamas de 40 prisonniers israéliens », a affirmé mercredi à l’AFP une source proche du Hamas en allusion aux otages retenus à Gaza.

Côté israélien, le président Isaac Herzog a déclaré mardi qu’Israël était « prêt à une nouvelle pause humanitaire et à une aide humanitaire supplémentaire pour permettre la libération des otages ».

Lors d’une rencontre avec les familles des otages mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a de son côté expliqué avoir récemment envoyé « deux fois le chef du Mossad en Europe pour promouvoir un processus de libération ».

Jusqu’à présent, le Hamas a posé l’arrêt des combats comme préalable à toute nouvelle négociation à ce sujet.

Mardi, le Jihad islamique palestinien a accentué la pression en publiant une vidéo de deux otages en vie, plaidant pour un compromis qui leur permette de rentrer en Israël.

D’âpres négociations doivent également se poursuivre mercredi aux Nations unies: depuis lundi, le Conseil de sécurité est incapable d’adopter une résolution permettant d’accélérer l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza.

Le vote a été reporté par deux fois et les membres cherchent la bonne formule pour éviter un veto des Etats-Unis, principal allié d’Israël. Le texte, qui réclamait initialement une « cessation urgente et durable des hostilités » à Gaza, évoque désormais une « suspension » des combats.

- Publicité-