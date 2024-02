Le chef du parti travailliste britannique demande un «cessez-le-feu durable» à Gaza

Le chef du Parti travailliste britannique, Keir Starmer, s’est dit favorable, ce dimanche, à un cessez-le-feu durable entre Israël et le Hamas, exposant son point de vue avant que le Parlement ne débatte d’un conflit qui divise profondément le parti d’opposition.

Le Parti travailliste est largement en tête des sondages en vue des élections qui auront lieu cette année, mais Starmer a à cœur de présenter un front uni aux électeurs, en dépit des dissensions causées par le conflit à Gaza, rapporte The Times of Israel.

Près d’un tiers de ses députés lui ont plus ou moins forcé la main, l’an dernier, pour qu’il soutienne les appels à un cessez-le-feu immédiat et le parti a dû retirer son soutien à un candidat en raison de ses propos sur Israël ce mois-ci.

- Publicité-