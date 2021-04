Le chef du Pentagone va se rendre en Israël, en Allemagne et au Royaume-Uni

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin va se rendre en Israël, en Allemagne, au Royaume-Uni et au quartier général de l’Otan en Belgique dans les prochains jours pour échanger avec des dirigeants gouvernementaux et militaires, a annoncé jeudi 8 avril le Pentagone.

Plus haut gradé de l’administration du président démocrate Joe Biden à se déplacer en Israël, Lloyd Austin rencontrera le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le ministre de la Défense Benny Gantz pour discuter des «priorités communes» et réaffirmer l’engagement de Washington à ce qu’Israël conserve sa supériorité militaire sur ses voisins, selon un communiqué. En Europe, il s’entretiendra avec la ministre de la Défense allemande Annegret Kramp-Karrenbauer, le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg et le ministre de la Défense britannique Ben Wallace. Lloyd Austin quittera Washington samedi, mais le calendrier de son itinéraire n’a pas été détaillé.