Le chiffre d’affaires de startups tunisiennes labellisées s’élève à 72 MD, en 2020

247 startups tunisiennes labellisées ont généré, durant l’année 2020, un chiffre d’affaires global de 71,9 millions de dinars (MD), c’est ce qui ressort du rapport annuel que vient de publier Startup Tunisia.

- Publicité-

Il importe de noter que 80% des startups labellisées en 2020, ont moins de 2 ans et n’ont donc pas encore atteint le stade nécessaire pour générer un chiffre d’affaires conséquent.

Indépendamment de la date d’obtention du label, les startups labellisées ayant plus d’un an ont engendré une croissance de 47,6% de leurs chiffres d’affaires durant l’année 2020. Plus de la moitié des startups génèrent un chiffre d’affaires inférieur à 50 mille DT, tandis qu’une startup sur 4 (25%) a réalisé un chiffre d’affaires compris entre 100 et 500 mille DT.

Se basant toujours sur les données du rapport, on remarque que parmi les plus importants secteurs en évolution, durant l’exercice 2020, figure Marketplace (11,7 MD), EdTech (8,8 MD), FinTech (8,8 MD), AI (7 MD) et Business Software (6,9 MDT).

Près de la moitié du chiffre d’affaires à l’export des startups labellisées, a été réalisé en Europe (45,7%). Durant l’année 2020, le CA à l’export s’est intensifié avec l’Afrique Subsaharienne (+7 points) et a diminué avec l’Asie (-3 points) et l’Amérique du Nord (-3 points).