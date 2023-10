Le tuniso-franco-américain Mongi Bawendi lauréats du Nobel de Chimie 2023

Le chimiste d’origine tunisienne Mongi Bawendi, l’un des pionniers de la recherche sur les points quantiques dans le monde, a remporté le Prix Nobel de Chimie 2023 pour ces découvertes aux cotés de l’américain Louis E. Brus et du russe Alexey Ekimov.

Bawendi, 62 ans, est professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), Louis Brus, 80 ans, est professeur émérite à l’Université de Columbia et Alexeï Ekimov, 78 ans, travaille pour l’entreprise Nanocrystals Technology Inc.

Cette récompense de portée internationale a été attribuée au trio de scientifiques par l’Académie suédoise, mercredi 4 octobre 2023, pour leurs travaux sur « la découverte et le développement des points quantiques, des nanoparticules si petites que leur taille détermine leurs propriétés », selon le jury.

Mongi Baouendi, formé en chimie à l’Université Harvard à Boston, est le fils du professeur mathématicien Mohamed Salah Baouendi, qui a été parmi les premiers enseignants tunisiens de la Faculté des Sciences de Tunis.

Membre de l’Académie Américaine des Arts et des Sciences ainsi que de l’Académie Américaine des Sciences, Mongi bawendi étudie avec son équipe au Massachusetts Institute of Technology (MIT), à Cambridge, les nanostructures de semi-conducteurs appelées « nano-boîtes ou points quantiques » ou « quantic dots ou QDs », dans le cadre de recherches alliant chimie de synthèse et chimie biologique.

Les points quantiques sont des nanocristaux semi-conducteurs, dont le diamètre est généralement compris entre 2 et 10 nanomètres (10-50 atomes), qui peuvent convertir un spectre de lumière entrant en une fréquence d’énergie différente.

Outre leur potentiel à exploiter dans plusieurs domaines, dont l’imagerie médicale et le diagnostic, les points quantiques appelés aussi boîtes quantiques peuvent être appliquées pour booster l’éfficacité des équipements et cellules d’énergie solaire, selon plusieurs recherches.

Car, leurs propriétés optiques uniques peuvent être conçus pour absorber une large gamme de longueurs d’onde de la lumière solaire et partant convertir une plus grande partie du spectre solaire en électricité.