Le CITET lance deux cycles de formation visant à appuyer la création d’opportunités d’emplois verts

Deux cycles de formation dans le cadre de son programme d’appui à la création d’opportunités d’emplois verts viennent d’être lancés par le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) durant la période d’octobre-décembre 2021. L’objectif est de former 50 jeunes diplômés demandeurs d’emploi (25 par session) afin de renforcer leur insertion à la vie professionnelle.

Le premier cycle de formation vise à préparer des jeunes diplômés demandeurs d’emplois au poste de « Responsable QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement) ».

Ce cycle de formation est composé de d’un programme de formation comportant huit modules de formation, d’une durée globale de dix-huit jours durant la période d’octobre-décembre 2021, et d’un stage pratique dans un établissement industriel ou de service, d’une durée de 04 semaines, durant la période de décembre 2021-février 2022.

Le deuxième cycle de formation prévoit de doter 25 jeunes diplômés demandeurs d’emplois des compétences exigées par un poste de « Responsable Energie ». Ce cycle de formation est composé d’un programme de formation comportant sept modules de formation, d’une durée globale de seize jours durant la période d’octobre-décembre 2021, et d’un stage pratique dans un établissement industriel ou de service, d’une durée de 04 semaines, durant la période de décembre 2021-février 2022.

Les candidats désirant participer à ces cycle de formation, sont invités à déposer leurs dossiers de candidatures, auprès du CITET et ce, soit directement au bureau d’ordre central du CITET ou par voie postale avant le 20 octobre 2021 à 12h00. Une réponse sera faite uniquement aux candidats retenus, et ce avant le 25 octobre 2021. Les résultats d’évaluation seront publiés sur le site web et la page officielle du CITET.

Ces programmes seront offerts gratuitement et réalisés dans la région où le nombre de candidats retenus est le plus élevé ou en ligne selon les conditions sanitaires liées au COVID-19. A la fin de la formation, tous les participants auront un examen de validation final devant un jury qui sera ponctué par une attestation de formation.