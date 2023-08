Le CITET organise une formation sur la quantification de l’empreinte Carbone pour les entreprises

Le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) organise, du 7 au 10 Août courant, une session de formation sur la quantification de l’empreinte Carbone, au profit d’entreprises exerçant dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique. A la fois théorique et pratique, cette formation a pour objectif d’initier un programme d’accompagnement d’un premier groupe d’entreprises du secteur automobile et aéronautique à quantifier leur empreinte carbone et à développer une expertise nationale dans ce domaine, indique un communiqué publié, lundi, par le CITET. La formation s’inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités et d’accompagnement des entreprises des secteurs de l’automobile et de l’aéronautique en matière de responsabilité sociétale (RSE) et environnementale ainsi que l’évaluation de l’empreinte carbone (EC) de leurs produits, lequel est conduit par le CITET, avec l’appui de l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ). Ce projet est soutenu par l’Initiative spéciale » Emploi décent pour une transition juste » à travers le projet » Partenariats pour l’emploi et l’appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie II » mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie, en étroite coopération avec le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Energie. La séance d’ouverture de cette session de formation a été présidée par la directrice générale du CITET, Kmaira Ben Jannet Mzali et le Chef du projet » Partenariats pour l’emploi et l’appui aux moyennes entreprises en Tunisie » de la GIZ, Felix Sarrazin. A travers cette formation, les organisateurs se sont engagés à développer un programme visant à promouvoir l’intégration des enjeux sociétaux et environnementaux dans les entreprises du secteur automobile et aéronautique en Tunisie.

