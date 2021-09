Le CJD a choisi le Meilleur jeune dirigeant 2021 en la personne de Marouan Ariane

Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD Tunisie) et la Konrad-Adenauer-Stiftung ont organisé le 25 septembre la cérémonie de remise du prix du Meilleur Jeune Dirigeant de la 12ème édition des CJD Business Awards 2021, un concours qui récompense depuis 2008 les meilleurs jeunes dirigeants de l’année.

Le Prix du Meilleur Jeune Dirigeant 2021 a été décerné à Marouan Ariane – Impact Nutrition, une entreprise spécialisée dans la fabrication des suppléments nutritionnels, une marque 100% tunisienne.

Pour cette 12ème édition, un jury composé de 10 membres issus de secteurs variés, a évalué plusieurs candidatures et en a retenu 3 finalistes pour la délibération finale :

• Farouk Ben Achour – Landlord

• Marouan Ariane – Impact Nutrition

• Souad Dziri – Eshmoum

Les CJD Business Awards est un concours organisé depuis 2008 par le Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises de Tunisie et la Konrad Adenauer Stiftung, il a pour objectif de récompenser des jeunes managers tunisiens de divers secteurs d’activités, ayant fait preuve de leadership, d’innovation et de créativité dans le développement de leur entreprise.

Le CJD, de par sa raison d’être et à travers ce prix cherche à favoriser la nouvelle culture entrepreneuriale et à développer une nouvelle génération d’entreprise en Tunisie, en choisissant des parcours exceptionnels et atypiques de jeunes dirigeants pouvant servir de modèle de réussite pour leurs pairs.