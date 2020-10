Le cluster de l’industrie électronique dénonce le projet de hausse de l’impôt de 18%

Le cluster des entreprises opérant dans l’industrie électronique » ELENTICA » ont dénoncé, vendredi, la mesure relative au relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) à 18% sur les entreprises exportatrices prévue par le projet de loi de finances 2021, estimant qu’elle est » contre-productive « , outre le fait qu’elle ne prend pas en considération la gravité de la conjoncture actuelle. » Avec une telle mesure, les pouvoirs publics donnent l’impression de ne pas prendre en considération la gravité du contexte actuel que vit l’industrie en Tunisie et la détériorationdu climat des affaires « , peut-on lire dans le communiqué. »A défaut d’aides financières » concrètes » aux entreprises, ajoute la même source, l’application d’une telle mesure aurait un » effet psychologique dévastateur » et un impact sur les finances des entreprises.Les entreprises exportatrices font face actuellement, à différentes difficultés liées notamment, à la baisse de leurs activités et à l’augmentation des charges relatives au protocole sanitaire, insiste le cluster.Par conséquent, ce relèvements du taux de l’impôt sur les sociétés off-shore serait annonciateur de grands risques, prévient ELENTICA, assurant que les difficultés financières contraindraient les industriels à » prendre des décisions douloureuses quant à l’emploi ou leurs projets d’extension en Tunisie « .Enfin, cette disposition discrédite l’Etat Tunisien en raison de l’instabilité ducadre fiscal et le changement des règles de fonctionnement des entreprises tous les 2 ans. » Une telle instabilité est l’ennemi de l’investissement et va à l’encontre du contexte de crise actuelle où la plupart des pays Européens mettent en place des dispositifsd’aide à la relocalisation « , conclue le cluster.

- Publicité-

» ELENTICA » est un cluster réunissant les principales entreprises opérant dans l’industrie électronique. Il représente une cinquantaine de sociétés qui emploient plus de 12.000 salariés et réalisent plus de 1 milliard d’Euros de ventes sur le marché européen, selon le communiqué.