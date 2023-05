Le CMF accueille la 21e réunion annuelle de l’Institut Francophone de la Régulation Financière

Le Conseil du Marché Financier (CMF), autorité de régulation et de contrôle du marché tunisien des capitaux, accueille, du 31 mai au 2 juin 2023, la 21e réunion annuelle de l’Institut Francophone de la Régulation Financière (IFREFI).Un colloque international sur le thème « Qualité de l’information financière : enjeux pour les sociétés, nécessité pour l’investisseur », sera organisé, en marge de cette réunion le 31 mai 2023. Le président de l’organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV) et de nombreux experts tunisiens et internationaux seront présent aux débats. L’organisation à Tunis de cet important évènement constitue une reconnaissance des avancées réalisées sur le marché financier tunisien au cours des dernières années en termes de qualité de la régulation, notamment au niveau du renforcement du cadre légal et prudentiel conformément aux meilleures pratiques internationales en vigueur, ce qui est de nature à renforcer la transparence des transactions et à garantir les droits des investisseurs aussi bien locaux qu’étrangers, estime le CMF.Présidée actuellement par le CMF, l’IFREFI est une importante organisation internationale qui joue un rôle de premier plan en matière de renforcement de la coopération entre les autorités de régulation des marchés financiers de l’espace francophone.

