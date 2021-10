Le CMF autorise une opération de rachat

La société «Arab Leasing International Finance -ALIF-» (société à responsabilité limitée de droit saoudien, dont le capital est détenu respectivement à concurrence de 90% et 10% par les sociétés « Dallah Al Baraka Holding » et «Dallah Al Baraka Investment Holding » appartenant au Groupe « Dallah Al Baraka » détenu par les héritiers du Cheikh Salah Abdullah Kamel) possédant une part de 13,135% dans le capital de la société cotée en bourse Best Lease, envisage d’acquérir la totalité de la participation revenant à la société «Al Tawfik Developement House» (société à responsabilité limitée de droit bahreïni, appartenant au même groupe sus visé) dans le capital de ladite société, soit un nombre de 8 264 824 actions d’une valeur nominale de 1 dinar l’action, représentant 27,549% du capital de la société en question, au prix de 1,700 dinars l’action.

A l’issue de cette opération, la société «Arab Leasing International Finance -ALIF-» franchira individuellement le seuil de 40% dans le capital de la société visée.- La société d’intermédiation en bourse « BNA Capitaux », a déposé au CMF, en date des 07, 21, 28 et 30 septembre 2021, au nom de la société acquéreuse une demande sollicitant une autorisation pour l’acquisition, par la société «Arab Leasing International Finance -ALIF-», du bloc de titres sus indiqué; opération qui entre dans le cadre d’un programme de restructuration du portefeuille des participations du groupe «Dallah Al Baraka».

Elle a également demandé une dispense de procéder à une offre d’achat sous forme d’une offre publique d’achat ou sous forme d’une procédure de maintien de cours à prix fixé visant le reste des actions composant le capital de la société Best Lease et ce, en vertu des dispositions de l’article 6 nouveau de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier.

Par décision, n° 53 en date du 04 octobre 2021, a décidé d’autoriser l’acquisition du bloc de titres susmentionné et de dispenser la société «Arab Leasing International Finance -ALIF-» de procéder à une offre d’achat sous forme d’une offre publique d’achat ou sous forme d’une procédure de maintien de cours à prix fixé visant le reste des actions composant le capital de la société Best Lease.