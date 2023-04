Le CMF prendra part à la réunion annuelle de l’Union Arabe des Autorités de Valeurs Mobilières, le 1er mai 2023 à Riyadh

Le Conseil du Marché Financier (CMF) en tant qu’autorité de régulation et de surveillance du marché tunisien des capitaux participera à la 17 ème réunion annuelle du Conseil de l’Union Arabe des Autorités de Valeurs Mobilières (UAAVM), qui se tiendra le 1er mai 2023 à Riyad (Arabie Saoudite). Accueilli par l’Autorité saoudienne du marché des capitaux, les membres de l’ UAAVM discuteront, au cours de cette réunion, du plan de travail pour l’année 2023 de cette organisation internationale et des moyens permettant de développer davantage les aspects de coopération et de coordination entre ses membres afin de contribuer au renforcement des opportunités d’investissements et des exigences d’intégrité et de transparence des marchés financiers arabes conformément aux meilleurs standards internationaux. Il est à rappeler que l’Union Arabe des Autorités de Valeurs Mobilières est une organisation internationale à vocation régionale constituée en 2007 et regroupant (16) membres représentant la majorité des autorités arabes de régulation financière.

L’Union a notamment pour objectif le développement des investissements bilatéraux et le resserrement des liens de coopération économique à travers le renforcement du cadre juridique et organisationnel des marchés financiers arabes afin de promouvoir la transparence et sauvegarder les droits des investisseurs.

Pour mémoire, la Tunisie a abrité, en mars 2017, la 11e réunion de l’UAAVM avec la participation de représentants de 13 autorités des marchés financiers arabes, dont celles de l’Algérie, Maroc, Egypte, Liban, Jordanie, Qatar, Koweït, Arabie Saoudite, Emirats arabes Unis… et en présence de nombreux présidents et directeurs généraux des banques et institutions financières tunisiennes.

