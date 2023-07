Le CNOPT appelle à la nécessité de dévoiler toute la vérité sur l’affaire des 15 nourrissons décédés au service de maternité de la Rabta

Le conseil national de l’ordre des pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a appelé à la nécessité de dévoiler toute la vérité sur l’affaire du décès des 15 nourrissons au centre de maternité et de néonatologie Wassila Bourguiba à la Rabta, a indiqué un communiqué publié par le CNOPT dans la nuit du vendredi à Samedi, après l’annonce du verdict rendu par le tribunal de première instance de Tunis qui a condamné les deux accusés dans cette affaire à 10 ans de prison.

Le membre du comité de défense des familles des victimes, l’avocat Toumi Ben Farhat a indiqué samedi dans une déclaration à la TAP que les deux accusés ont été condamnés à une peine de dix ans de prison pour homicide involontaire commis par maladresse, imprudence et négligence conformément à l’article 217 du code pénal alors que le troisième accusé a été acquitté, ajoutant que le jugement prévoit également un dédommagement de 30 mille dinars à chaque famille des victimes pour préjudice moral.

Il a expliqué que les deux accusés dans cette affaire à savoir le chef de service de la pharmacie et la précédente directrice générale de la maternité, qui étaient tous les deux poursuivis dans cette affaire, ont écopé chacun d’une peine de 8 mois de prison pour chaque affaire (15 nourrissons décédés) ajoutant que les peines se sont élevés à 120 mois soit 10 ans de prison.

Maitre Toumi Ben Farhat a affirmé que le jugement de première instance qui a été rendu après 4 ans et 4 mois n’a pas d’effet exécutoire immédiat.

« Ce jugement fera l’objet d’un recours en appel par le comité de défense des accusés » a-t-il ajouté, précisant que l’appel suspend l’exécution.

Dans son communiqué, le CNOPT a fait part de son étonnement face à ce jugement « excessif » rendu par le tribunal à l’encontre de leur collègue chef de service de la pharmacie à l’hôpital Rabta malgré les preuves présentées par la défense qui attestent « sans aucun doute » de son exonération de la responsabilité dans ce drame, exprimant son soutien indéfectible à leur collègue pharmacien.

Le CNOPT a appelé toutes les organisations, syndicats, associations et pharmaciens à exprimer leur solidarité avec leur collègue à le soutenir dans cette épreuve difficile.

