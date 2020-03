Le CNTE met à la disposition des élèves et des enseignants une plateforme numérique

Le Centre National des Technologies en Education (CNTE) a annoncé la mise en ligne d’une plateforme numérique (http://revision.cnte.tn) à la disposition des élèves et des enseignants.

D’après un communiqué publié par le CNTE, la plateforme comporte plusieurs contenus éducatifs pour tous les niveaux d’étude, du primaire au baccalauréat.

La plateforme comporte aussi les différents sujets des examens nationaux avec leurs corrigés ainsi que des exercices interactifs, plusieurs ressources numériques, des vidéos pour apprendre les langues, des manuels scolaires et un espace de révision.

Une bibliothèque numérique et un espace d’accompagnement à distance sont aussi disponibles sur la plateforme outre les liens vers les différents établissements scolaires.