Le CNTS dispose d’un stock stratégique pour la période du confinement sanitaire

Le directeur général du centre national de transfusion sanguine, (CNTS) Hmida Slama a indiqué jeudi que la Banque du sang dispose d’un stock stratégique pour couvrir les besoins des demandeurs et assure régulièrement son renouvellement pour éviter tout regroupement en masse durant la période de confinement sanitaire .

Le centre de transfusion sanguine avait une réserve d’environ 2527 unités de sang avant l’application de la mesure de confinement pour prévenir la propagation du Covid 19 ” a-t-il déclaré à l’agence TAP, signalant que chaque unité de sang est valable pour une période de 42 jours.

Slama a relevé que le centre fournit une moyenne de 130 unités par jour aux demandeurs, soulignant qu’il couvre ses besoins par le biais des actes de don auprès des scouts Tunisiens.

Le CNTS dont le siège central est à la capitale, comprend 5 branches régionales réparties sur les gouvernorats de Sfax, Sousse, Jendouba, Gafsa et Gabès. ” Le nombre de donneurs volontaires de sang est estimé à 235 mille par an “, a-t-il relevé.

“Le besoin des demandeurs parmi les personnes atteintes de maladies chroniques (anémie, maladie infectieuses, femmes enceintes) a augmenté contre une baisse du nombre des victimes des accidents de la route “, a-t-il constaté.