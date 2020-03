Le CNTS rappelle les mesures adoptées pour se déplacer et donner du sang

Pendant la période de confinement, le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) informe dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook, que le centre sera ouvert du lundi au samedi de 8 heures à 15 heures et le dimanche et jours fériés de 10 heures 30 à 15 heures.

Le centre rappelle également que pendant la période de confinement les personnes sont autorisées à se déplacer pour donner du sang.

Afin que le centre puisse fournir l’autorisation de circulation, les personnes intéressées sont priées d’envoyer au préalable leur nom et prénom, leur adresse et numéro de carte d’identité nationale aux mails suivants :

nahla.soussou@yahoo.fr

cmanel@yahoo.fr

Le don de sang est un besoin vital pour les malades, souligne la même source.

Le don se fait au CNTS ainsi qu’aux centres régionaux de transfusion sanguine où des mesures de sécurité sanitaires sont mises en place pour la sécurité des donneurs.