Le Code des biens de l’Etat en voie de révision

Une séance de travail a été consacrée à la révision du projet du code des biens de l’Etat au vu des observations émises par les différents départements ministériels.

Le ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, Mohamed Rekik, a exprimé l’intérêt de voir le nouveau code des biens de l’Etat renforcer le rôle majeur du bien domanial dans le processus de développement en tant que moyen important pour la création de la richesse surtout dans des nouveaux secteurs en l’occurrence la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables, et de consolider ce rôle social en mettant en place de nouveaux mécanismes d’exploitation au service des sociétés collectives, des établissements de l’économie sociale et solidaire et du partenariat public-privé.

Le ministre a salué l’idée de création du domaine saharien en tant que domaine public, dans l’objectif de raffermir l’intégration du territoire national et sa protection par sa mise en valeur dans un cadre juridique respectant les principes de la croissance durable, la transparence et l’égalité.