Le Comité de défense de Abir Moussi décide d’adresser une pétition à la présidence de la République

Le comité de défense de la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a annoncé, vendredi, dans un communiqué, avoir rédigé une pétition contre « un dossier de corruption engagé contre Moussi », affirmant qu’il va la soumettre à la présidence de la République.

Le Collectif a révélé des données sur les plaintes déposées auprès du ministère de la Justice et le traitement de l’affaire par le doyen des juges d’instruction, ajoutant que la présidente avait annoncé, après avoir pris conaissance de ces donneés, qu’elle « fait face à un dossier de corruption et non à un procès politique ».

Le comité a fait savoir qu’une demande d’autorisation de pétition a été déposée auprès de la présidente du Tribunal de première instance de Tunis, précisant que le ministère a refusé de fournir aux avocats des informations sur les plaintes qui concernent « les énormes violations commises dans le dossier Abir Moussi ».

Abir Moussi a été arrêtée le 3 octobre dernier devant le bureau d’ordre du palais présidentiel à Carthage, alors qu’elle s’apprêtait à déposer une plainte contre la publication des décrets régissant les élections locales.

Selon les avocats de la défense, la présidente du PDL est accusée notamment « d’attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement », « d’incitation des citoyens à s’armer les uns contre les autres » et « de provocation de désordre sur le territoire tunisien ».

