Le comité scientifique de lutte contre le coronavirus procèdera à l’évaluation de la stratégie du ministère de la Santé face au Covid-19

Le comité scientifique de lutte contre le coronavirus procèdera, en plus de sa mission initiale, à l’évaluation de la stratégie du ministère de la Santé face au Covid-19, selon un communiqué du ministère de la santé publié, lundi.

« Le Ministre de la santé a décidé de charger le Comité scientifique en tant que partie indépendante et en plus des tâches qui lui sont confiées, d’évaluer et de suivre la stratégie et les programmes du ministère relatifs au suivi de la situation épidémiologique et à la lutte contre le coronavirus en matière de prévention, de dépistage, de fourniture des moyens hospitaliers et thérapeutiques et de gestion de la campagne nationale de vaccination en termes de vaccination », selon le texte du communiqué.

L’opération d’évaluation sera effectuée dans un délai n’excédant pas les deux semaines, lit-on de même source.

Le ministre de la Santé a chargé le comité scientifique de présenter de nouvelles propositions fondées sur des données scientifiques pour faire face à la troisième vague et anticiper les évolutions épidémiologiques.