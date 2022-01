Le comité scientifique de lutte contre le Coronavirus recommande de durcir les mesures de protection

Le comité scientifique de lutte contre le Coronavirus a recommandé de décréter un couvre-feu nocture et d’interdire les rassemblements culturels ainsi que les manifestations sportives et culturelles pendant trois semaines pour briser les cercles de contamination par le mutant Omicron à forte propagation et lutter contre l’émergence d’une cinquième vague, a déclaré, lundi à la TAP, Mahjoub Alouni, membre de ce comité.

- Publicité-

Il a ajouté que tous les indicateurs épidémiologiques sont en hausse, mettant en garde contre l’augmentation de la pression sur les hôpitaux publics.

Ces recommandations, a-t-il dit, seront soumises à la commission nationale de lutte contre le coronavirus.

A noter que le taux de positivité des tests Covid-19 a atteint, le 8 janvier courant, 17,86%, selon le bulletin quotidien du ministère de la santé relatif à la situation épidémique dans le pays.