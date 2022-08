Le commandant de la force US d’Europe du sud et d’Afrique en visite en Tunisie

Le commandant général de la Force opérationnelle de l’Europe du Sud et d’Afrique de l’armée américaine, a effectué sa première visite en Afrique depuis qu’il a pris le commandement du quartier général basé en Italie en juillet. Le général de division Todd R. Wasmund a rendu visite aux chefs militaires du Maroc et de la Tunisie du 21 au 24 août pour discuter de questions d’intérêt commun en matière de sécurité.

Le Maroc et la Tunisie ont tous deux des armées très compétentes et professionnelles qui font face aux menaces à la sécurité régionale avec une vision et un leadership exceptionnels », a déclaré le général Wasmund. « L’armée américaine reste engagée à s’engager avec nos partenaires africains pour aider à répondre à leurs priorités et à continuer à coordonner la coopération, la formation et les opérations de sécurité sur le continent. »

« La sécurité aux États-Unis et en Europe est inextricablement liée à la sécurité en Afrique », a-t-il ajouté. « La synchronisation avec nos partenaires africains et européens, ainsi qu’avec nos équipes nationales du département d’État, est cruciale alors que nous continuons à renforcer ces relations et à soutenir la sécurité régionale. »

Cette visite est la première des nombreuses visites aux partenaires africains que Wasmund prévoit d’effectuer dans les mois à venir, a-t-il dit.

La SETAF-AF est responsable de la coordination de toutes les activités de l'armée américaine en Afrique, à l'appui de l'U.S. Africa Command et de l'U.S. Army Europe and Africa. Les activités de l'armée américaine comprennent des exercices de préparation militaire à travers le continent, des centaines d'engagements d'assistance de la force de sécurité, la réponse aux crises et le soutien de la posture durable. Ces activités renforcent les réseaux de partenaires en Afrique, développent les capacités des partenaires contre les menaces sécuritaires régionales et mondiales, et fournissent un accès stratégique aux forces américaines dans le cadre d'opérations de contingence.

